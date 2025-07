Внаслідок вибуху на заправній станції у Римі постраждали понад 20 людей, жоден з потерпілих не перебуває у важкому стані.

Про це пише ANSA, передає "Європейська правда".

Вибух на заправній станції у районі Пренетіно в Римі було чутно в багатьох районах міста.

За попередніми даними пожежної служби, аварія сталася незадовго після 08:00 ранку і була спричинена від'єднанням насоса від цистерни, що постачала паливо до розподільної системи.

Внаслідок інциденту 21 людина зазнала поранень. За попередньою інформацією, ніхто з постраждалих не перебуває у важкому стані. Серед постраждалих є також рятувальники.

На момент вибуху пожежники вже працювали на місці пожежі. Пожежники все ще працюють над забезпеченням безпеки в районі та встановленням причини вибуху. Наразі не виключається, що причиною вибуху став газ.

За інформацією співрозмовників італійського ЗМІ, прем'єр-міністерка країни Джорджа Мелоні розмовляла з мером Рима Роберто Гуальтьєрі.

BREAKING: Large explosion at gas station in Rome, Italy, injuring at least 10 people – ANSA pic.twitter.com/h5L6nD1AaC