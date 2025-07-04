В Риме число пострадавших в результате взрыва на АЗС возросло до более 40

Число пострадавших в результате взрыва на заправочной станции в Риме достигло 45 человек, двое людей в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

По уточненной информации, в результате взрыва на АЗС на Виа Гордиани пострадали в общей сложности 45 человек – 24 обычных гражданина, одиннадцать правоохранителей, один карабинер, шестеро пожарных и еще трое сотрудников службы чрезвычайных ситуаций. Одного человека спасли из горящего автомобиля, который загорелся после взрыва.

Двое пострадавших находятся в реанимации.

По основному предположению полиции, взрыв спровоцировал несчастный случай при перегрузке сжиженного природного газа. Представители экстренных служб сначала приехали на вызов из-за утечки газа, а затем пострадали от сильного взрыва.

ANSA/ANGELO CARCONI

Инцидент мог закончиться гораздо большими жертвами, поскольку совсем рядом с местом взрыва находился пункт "скорой" с баллонами кислорода, которые также могли взорваться.

Кроме того, до детонации на АЗС успели эвакуировать детей из расположенного рядом летнего лагеря и закрыть его. Если бы все произошло на час позже, на территории, которая в итоге сильно пострадала от взрыва, находились бы около 60 детей.

Пожарно-спасательная служба продолжает обследовать здания в районе взрыва, фиксируя повреждения. У многих выбиты стекла и оконные рамы, территория вокруг усыпана обломками.

В первые часы после инцидента сообщалось о более 20 пострадавших.

Напомним, в октябре 2023 года в результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе погибли более сотни человек, пострадали почти 300. Инцидент произошел в период массового выезда населения из региона из-за его перехода под контроль Азербайджана, поэтому возле бензохранилища стояла огромная очередь.