На гірничому комбінаті в Польщі загинув гірник через обвал породи

Увечері в суботу, 5 липня, на гірничо-збагачувальному комбінаті у Полковіце-Сєрошовіце в Польщі стався обвал гірської породи, внаслідок якого загинув один із працівників.

Про це повідомила компанія KGHM Polska Miedź, пише RMF24, передає "Європейська правда".

Інцидент трапився після 21:00 в районі очисного резервуара. У зоні небезпеки опинилися троє працівників.

Двоє з них змогли вибратися на поверхню і з легкими травмами були госпіталізовані. Їхньому життю нічого не загрожує.

Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. У неділю, 6 липня, вранці компанія підтвердила, що третього працівника, 37-річного гірника, врятувати не вдалося.

KGHM повідомила, що розслідування причин аварії проведе спеціальна комісія. У зв’язку з трагедією компанія оголосила триденну жалобу в усіх своїх підрозділах.

У січні внаслідок поштовху на шахті у польській Сілезії один гірник загинув і ще 11 госпіталізовані, з них кілька осіб у тяжкому стані.

Також того ж місяця внаслідок займання метану на іншій шахті у регіоні один шахтар загинув і 15 постраждали.