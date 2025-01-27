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Поштовх на шахті у Польщі: підтвердили загибель одного гірника, більше десятка постраждали

Новини — Понеділок, 27 січня 2025, 11:02 — Марія Ємець

Внаслідок нічного поштовху на шахті у польській Сілезії один гірник загинув і ще 11 госпіталізовані, з них кілька осіб у тяжкому стані.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

За останніми даними, внаслідок поштовху на шахті ROW Ruch Marcel у місті Радлін один гірник загинув внаслідок множинних травм, госпіталізовані ще 11. Четверо з них – у важкому стані. 

У зоні поштовху небезпечно підвищилась концентрація метану, тож цю ділянку шахти евакуювали і закрили. 

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Нагадаємо, поштовх магнітудою близько 3 стався вночі 27 січня на глибині 800 метрів. У тій зоні перебували майже 30 людей. Спершу повідомляли про шістьох постраждалих. 

Минулого тижня внаслідок займання метану на іншій шахті у регіоні один шахтар загинув і 15 постраждали.

У Словенії внаслідок затоплення вугільної шахти загинули троє гірників.

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