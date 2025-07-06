На горно-металлургическом комбинате в Польше погиб горняк из-за обвала породы

Вечером в субботу, 5 июля, на горно-обогатительном комбинате в Полковице-Серошовице в Польше произошел обвал горной породы, в результате которого погиб один из работников.

Об этом сообщила компания KGHM Polska Miedź, пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел после 21:00 в районе очистного резервуара. В зоне опасности оказались трое работников.

Двое из них смогли выбраться на поверхность и с легкими травмами были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. В воскресенье, 6 июля, утром компания подтвердила, что третьего работника, 37-летнего горняка, спасти не удалось.

KGHM сообщила, что расследование причин аварии проведет специальная комиссия. В связи с трагедией компания объявила трехдневный траур во всех своих подразделениях.

В январе в результате толчка на шахте в польской Силезии один горняк погиб и еще 11 госпитализированы, из них несколько человек в тяжелом состоянии.

Также в том же месяце в результате возгорания метана на другой шахте в регионе один шахтер погиб и 15 пострадали.