Швейцарія відновлює роботу посольства в Ірані

Швейцарія через понад два тижні відновила роботу свого посольства в Тегерані, яке було закрите внаслідок ескалації ситуації на Близькому Сході.

Про це із посиланням на Міністерство закордонних справ країни пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У неділю, 6 липня, Швейцарія, відновила роботу свого посольства в Тегерані після закриття 20 червня через взаємні авіаудари між Ізраїлем та Іраном.

"Посол Надін Олів'єрі Лозано та невелика група співробітників повернулися вчора до Тегерана суходолом через Азербайджан. Посольство поступово відновить свою роботу", – заявили у МЗС Швейцарії.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Після того почався обмін ударами.

А в ніч проти 22 червня США реалізували операцію проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, зокрема семи стелс-бомбардувальників B2.

Ввечері в понеділок Іран відповів ударами балістичними ракетами по американських авіабазах в Катарі та Іраку, про постраждалих у результаті не повідомлялось.

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