США підтвердили, що по їхній базі в Катарі запустили іранські балістичні ракети

У результаті атаки Ірану на американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі, яка відбулась увечері в понеділок, про постраждалих серед американців інформації немає.

Про це журналістам повідомив представник Пентагону, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За словами представника оборонного відомства США, авіабаза Аль-Удейд в Катарі була атакована "балістичними ракетами малої та середньої дальності, випущеними з Ірану".

"Станом на зараз немає повідомлень про жертви серед американців. Ми уважно стежимо за ситуацією і надамо додаткову інформацію, коли вона стане доступною", – додав він.

Раніше стало відомо про запуск Іраном балістичних ракет по американських базах в Іраку та Катарі.

Це стало відповіддю на операцію США "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, спрямовану проти трьох іранських ядерних обʼєктів.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що внаслідок операції ядерні амбіції Ірану були знищені.

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