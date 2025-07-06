Штайнмаєр у Литві: розгортання німецької бригади – це обіцянка безпеки і солідарності

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, який перебуває з візитом у Вільнюсі, заявив, що рішення про розгортання німецьких бригад є зобов'язанням Берліна щодо безпеки Литви.

Його слова наводить LRT, пише "Європейська правда".

У неділю, 6 липня, Штайнмаєр заявив, що розгортаючи німецьку бригаду в Литві – його країна дає "довгострокову обіцянку: ваша безпека є нашою безпекою".

"Ця нова бригада підтверджує нашу взаємну відповідальність і відданість Альянсу. Ми знаємо, що той, хто захищає Литву, захищає Європу і європейські цінності. Я пишаюся тим, що моя країна сьогодні стоїть пліч-о-пліч з Литвою, керуючись дружбою, відповідальністю та в ім'я свободи і Європи", – підкреслив він.

Німецький президент також підкреслив, що свобода – це відповідальність, а не щось, що можна вважати самозрозумілим.

"Свобода – це не стан, це завдання. Свобода несе відповідальність, відповідальність один за одного, за мир, за Європу", – додав він.

Німеччина має війська в Литві, яка межує з російською Калінінградською областю та союзною Москві Білоруссю, з 2017 року в рамках зусиль із забезпечення безпеки східного флангу НАТО, але нова бригада значно поглиблює її участь.

Передова група розпочала роботу з її створення трохи більше року тому, а восени минулого року вона розширилася до "штабу активації" чисельністю близько 250 осіб. Очікується, що до кінця 2027 року 45-та бронетанкова бригада буде укомплектована до повної чисельності близько 5000 осіб, а війська будуть дислоковані в Рукла і Руднінкаї.

22 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дав офіційний старт роботі у Литві нової німецької бригади, яка має допомогти захистити східний фланг НАТО.