Штайнмайер в Литве: развертывание немецкой бригады – это обещание безопасности и солидарности

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер, который находится с визитом в Вильнюсе, заявил, что решение о развертывании немецких бригад является обязательством Берлина по безопасности Литвы.

Его слова приводит LRT, пишет "Европейская правда".

В воскресенье, 6 июля, Штайнмайер заявил, что развертывая немецкую бригаду в Литве, его страна дает "долгосрочное обещание: ваша безопасность является нашей безопасностью".

"Эта новая бригада подтверждает нашу взаимную ответственность и преданность Альянсу. Мы знаем, что тот, кто защищает Литву, защищает Европу и европейские ценности. Я горжусь тем, что моя страна сегодня стоит плечом к плечу с Литвой, руководствуясь дружбой, ответственностью и во имя свободы и Европы", – подчеркнул он.

Немецкий президент также подчеркнул, что свобода – это ответственность, а не что-то, что можно считать само собой разумеющимся.

"Свобода – это не состояние, это задача. Свобода несет ответственность, ответственность друг за друга, за мир, за Европу", – добавил он.

Германия имеет войска в Литве, которая граничит с российской Калининградской областью и союзной Москве Белоруссией, с 2017 года в рамках усилий по обеспечению безопасности восточного фланга НАТО, но новая бригада значительно углубляет ее участие.

Передовая группа начала работу по ее созданию чуть больше года назад, а осенью прошлого года она расширилась до "штаба активации" численностью около 250 человек. Ожидается, что к концу 2027 года 45-я бронетанковая бригада будет укомплектована до полной численности около 5000 человек, а войска будут дислоцированы в Рукла и Руднинкае.

22 мая канцлер Германии Фридрих Мерц дал официальный старт работе в Литве новой немецкой бригады, которая должна помочь защитить восточный фланг НАТО.