Мерц дав офіційний старт чергуванню німецької бригади у Литві

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дав офіційний старт роботі у Литві нової німецької бригади, яка має допомогти захистити східний фланг НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Мерц заявив, що "безпека наших балтійських союзників є також нашою безпекою", а посилення Берліном власних збройних сил є сигналом для союзників інвестувати в безпеку.

Розміщення бригади в Литві є першим випадком, коли німецька бригада надовго базується за межами Німеччини з часів Другої світової війни. "Це історичний день. Це день довіри, відповідальності та дій", – заявив президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі з Мерцом.

Німеччина має війська в Литві, яка межує з російською Калінінградською областю та союзною Москві Білоруссю, з 2017 року в рамках зусиль із забезпечення безпеки східного флангу НАТО, але нова бригада значно поглиблює її участь.

Передова група розпочала роботу з її створення трохи більше року тому, а восени минулого року вона розширилася до "штабу активації" чисельністю близько 250 осіб. Очікується, що до кінця 2027 року 45-та бронетанкова бригада буде укомплектована до повної чисельності близько 5000 осіб, а війська будуть дислоковані в Рукла і Руднінкаї.

Десятки військових вертольотів пролетіли над центральною площею в столиці Литви, Вільнюсі, коли в дощовий четвер після обіду завершилася церемонія започаткування роботи бригади, на якій були присутні сотні військових і глядачів. Мерц заявив на заході, що "захист Вільнюса – це захист Берліна".

Мерц у Вільнюсі також заявив, що його країна та її партнери рішуче налаштовані захищати всю територію НАТО.

Також він назвав ключові завдання для західних союзників у підтримці України, які, на його думку, важливі на цей момент.