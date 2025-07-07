Президент Литви назвав прикордонний контроль Польщі "капітуляцією" 

Президент Литви Гітанас Науседа назвав запровадження Польщею перевірок на кордонах з Литвою та Німеччиною "капітуляцією" перед проблемою нерегулярної міграції.

Про це, як пише "Європейська правда", Науседа заявив у неділю, його цитує LRT.

Литовський президент зауважив, що внутрішній контроль у Шенгенській зоні свідчить про накопичені проблеми, "які, як ми вважаємо, не можуть бути вирішені іншими способами".

"Втім, такі заходи безсумнівно мають бути тимчасовими, повинні швидко давати результат і бути припиненими", – сказав він.

За словами Науседи, рішення Польщі запровадити контроль із понеділка лише свідчить про те, що наразі неможливо "ідеально контролювати" зовнішні кордони.

"Проте ми повинні прагнути до цього і якомога швидше відмовитися від заходів, які не відповідають духу Європейського Союзу і які… фактично є тимчасовою капітуляцією перед проблемою", – заявив литовський лідер.

У Польщі в понеділок почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції.

Раніше очільник МВС Польщі Томаш Семоняк заявив, що польська сторона готова скасувати тимчасовий посилений контроль на кордоні з Німеччиною, якщо остання теж піде на цей крок.