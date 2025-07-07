Президент Литвы назвал пограничный контроль Польши "капитуляцией"

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал введение Польшей проверок на границах с Литвой и Германией "капитуляцией" перед проблемой нерегулярной миграции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Науседа заявил в воскресенье, его цитирует LRT.

Литовский президент отметил, что внутренний контроль в Шенгенской зоне свидетельствует о накопившихся проблемах, "которые, как мы считаем, не могут быть решены другими способами".

"Впрочем, такие меры, несомненно, должны быть временными, должны быстро давать результат и быть прекращены", – сказал он.

По словам Науседы, решение Польши ввести контроль с понедельника лишь свидетельствует о том, что в настоящее время невозможно "идеально контролировать" внешние границы.

"Однако мы должны стремиться к этому и как можно скорее отказаться от мер, которые не соответствуют духу Европейского Союза и которые... фактически являются временной капитуляцией перед проблемой", – заявил литовский лидер.

В Польше в понедельник начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции.

Ранее глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что польская сторона готова отменить временный усиленный контроль на границе с Германией, если последняя тоже пойдет на этот шаг.