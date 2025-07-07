У Чехії спростували маніпуляції політика популістської партії про ДТП з українськими авто

Один з політиків місцевого рівня чеської популістської партії SPD ("Свобода і пряма демократія") поширив маніпуляції про проблеми, які нібито виникають у чехів у разі ДТП в Чехії з українськими авто; журналісти опублікували спростування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі чеського Novinky.

Маніпулятивні заяви поширив празький політик партії Їржі Форт, його відео опублікувала сторінка політсили SPD Praha 1. Як зазначають, там нерідко з’являються дописи з антиукраїнськими, антиурядовими та антиєвропейськими меседжами.

Політик стверджував, що якщо у Чехії потрапляє у ДТП українське авто із "Зеленою картою" – полісом обов’язкового страхування для авто за кордоном – то чеській страховій компанії доводиться оплатити збитки і потім запитувати компенсацію в української компанії-страховика, і нібито у 90% випадків ті не платять.

Журналісти зазначили, що "важко сказати, звідки Форт узяв цю інформацію, але це явно неправда".

У Чеському бюро страхувальників у своїй заяві заперечили твердження політика.

"Слід зазначити, що українські страхові компанії і національний офіс дотримуються міжнародних правил без жодних проблем і усі фінансові зобов’язання вирішуються невідкладно. Тож ніякого негативного впливу на чеських водіїв чи Чеське бюро страхувальників немає", – зазначили в організації.

Якщо ж у Чехії спричинило ДТП українське авто без належного страхування, чеські страховики запитуватимуть компенсацію з нього, а на постраждалого чеського водія це ніяк не впливає.

Перший рік після початку повномасштабної війни РФ проти України у Чехії справді діяла система страхової допомоги для українців з українським авто, які знайшли прихисток в країні, у разі ДТП із незастрахованим транспортним засобом. Проте дія цього механізму закінчилася у квітні 2023 року. За той період страховики розглядали 179 випадків за участі незастрахованих українських авто, але це невелика частка, серед загалом 2827 інцидентів за участі чеських та іноземних авто.

Речник чеської Комісії з безпеки дорожнього руху Томаш Павлік зазначив, що частка українських авто, які без страхування потрапляють у ДТП в Чехії, зовсім незначна. За статистикою з січня по травень 2025 року, ДТП з українськими авто складали лише 3,1%, або 25 випадків серед 819 аварій за участі незастрахованих автомобілів.

Нагадаємо, у Чехії перед осінніми парламентськими виборами рейтинг політсил очолює популістська ANO експрем’єра Андрея Бабіша. Нещодавно він вчергове висловився проти підтримки біженців з України.

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