В Чехии опровергли манипуляции политика популистской партии о ДТП с украинскими авто

Один из политиков местного уровня чешской популистской партии SPD ("Свобода и прямая демократия") распространил манипуляции о проблемах, которые якобы возникают у чехов в случае ДТП в Чехии с украинскими автомобилями; журналисты опубликовали опровержение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале чешского Novinky.

Манипулятивные заявления распространил пражский политик партии Иржи Форт, его видео опубликовала страница политсилы SPD Praha 1. Как отмечают, там нередко появляются сообщения с антиукраинскими, антиправительственными и антиевропейскими месседжами.

Политик утверждал, что если в Чехии попадает в ДТП украинское авто с "Зеленой картой" – полисом обязательного страхования для автомобиля за рубежом, то чешской страховой компании приходится оплатить убытки и потом запрашивать компенсацию у украинской компании-страховщика, и якобы в 90% случаев те не платят.

Журналисты отметили, что "трудно сказать, откуда Форт взял эту информацию, но это явно неправда".

В Чешском бюро страхователей в своем заявлении опровергли утверждение политика.

"Следует отметить, что украинские страховые компании и национальный офис придерживаются международных правил без каких-либо проблем и все финансовые обязательства решаются безотлагательно. Поэтому никакого негативного влияния на чешских водителей или Чешское бюро страхователей нет", – отметили в организации.

Если же в Чехии вызвало ДТП украинское авто без надлежащего страхования, чешские страховщики будут запрашивать компенсацию с него, а на пострадавшего чешского водителя это никак не влияет.

Первый год после начала полномасштабной войны в Чехии действительно действовала система страховой помощи для украинцев с украинским авто, которые нашли приют в стране, в случае ДТП с незастрахованным транспортным средством. Однако действие этого механизма закончилось в апреле 2023 года. За тот период страховщики рассматривали 179 случаев с участием незастрахованных украинских авто, но это небольшая доля, среди всего 2827 инцидентов с участием чешских и иностранных авто.

Представитель чешской Комиссии по безопасности дорожного движения Томаш Павлик отметил, что доля украинских авто, которые без страхования попадают в ДТП в Чехии, совсем незначительна. По статистике с января по май 2025 года, ДТП с украинскими авто составляли лишь 3,1%, или 25 случаев среди 819 аварий с участием незастрахованных автомобилей.

Напомним, в Чехии перед осенними парламентскими выборами рейтинг политсил возглавляет популистская ANO экс-премьера Андрея Бабиша. Недавно он в очередной раз высказался против поддержки беженцев из Украины.

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