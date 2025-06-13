У Чехії фаворит виборчих симпатій виступив проти підтримки українських біженців

Експрем’єр Чехії Андрей Бабіш, який є лідером партії ANO, що лідирує перед осінніми виборами, виступив проти підтримки біженців з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Бабіш не згоден з підтримкою біженців з України і вважає, що гроші слід надати чехам. У своїй передвиборчій риториці Бабіш таким чином значно наблизився до SPD або Stačilo!, які вже давно відмовляються допомагати громадянам України.

"Спочатку вони підвищили податки для чеських батьків, забрали допомогу на дітей, скоротили пільги, а тепер, уявіть собі, найбільший лицемір в уряді Юречка придумує декретну відпустку для українських жінок! Ви правильно почули! Не для наших жінок, а для українських. Вони забирають у чеських сімей, але готують нову систему для іноземців", – сказав Бабіш.

"Отже, нічого для чеських матерів і все для українців", – додав він.

За його словами, цей захід означатиме "менше грошей" для чеських сімей. "Менше для одиноких матерів, для малозабезпечених, для тих, хто не може працювати! І найголовніше – більше хаосу і складніші правила", – стверджує голова партії ANO.

Пропозиція, яку міністр праці Маріан Юречка ще не подав до Палати депутатів і яка обговорювалася лише в ЗМІ, стосується лише кількох тисяч українських жінок.

Твердження Бабіша, що уряд Фіали не дає чеським батькам "нічого", не відповідає дійсності. Кабінет Петра Фіали збільшив батьківську допомогу з 300 до 350 тисяч крон на три роки на одну дитину, а на кількох дітей – з 450 до 525 тисяч крон. Чехи, які перебувають у скрутному фінансовому становищі, також можуть подати заявку на отримання пільг і допомог.

Натомість українці, які втекли до Чехії від війни, не мають права на чеські соціальні виплати. Особи з низькими доходами можуть подати заявку лише на гуманітарну допомогу для покриття основних потреб. За перші п'ять місяців вона становить 4470 крон на місяць для дорослого та 2480 крон для дитини віком до 6 років.

"Замість того, щоб підтримувати чеських жінок, щоб вони народжували дітей тут, у себе вдома, вони хочуть мотивувати іноземних жінок залишатися і народжувати. Але ми чітко заявляємо, що біженці повинні повернутися додому, коли війна закінчиться", – наполягає Бабіш. Він проігнорував побажання компаній, які вже попереджають, що не можуть обійтися без українців, які часто займають низькооплачувані посади.

Загалом у Чехії проживає понад 572 тисячі українців, з яких майже 374 тисячі оселилися в країні до повномасштабної війни. У першому кварталі цього року завдяки українцям державний бюджет Чехії покращився на 3,1 млрд крон.

Нагадаємо, у Чехії, де восени пройдуть парламентські вибори, лідером рейтингів залишається популістська партія експрем’єра Андрея Бабіша, хоч і дещо втратила підтримку.

На виборах до Європарламенту у Чехії у минулому році партія Бабіша виявилась переможцем, отримавши понад 26% голосів. Подальші місцеві вибори також показали зростання популярності ANO.

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