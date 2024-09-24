Чому у Чехії незабаром має змінитися влада і що це означає для України

Чехія є одним із ключових союзників України під час війни.

Однак така допомога стала можливою насамперед через зміну влади у країні, що відбулася наприкінці 2021 року – напередодні початку повномасштабного вторгнення РФ.

Наступні парламентські вибори у Чехії пройдуть трохи більше ніж за рік. І виникає питання, чи збережеться рівень підтримки України у разі повернення до влади колишнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша та його партії ANO.

Ймовірність такого сценарію суттєво зросла після місцевих виборів, що відбулися 20-21 вересня.

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Про те, які сигнали показали ці вибори і які зміни очікуються у дружній до нас країні, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Чехія голосує за реванш: чому проукраїнська коаліція може втратити владу. Далі – стислий її виклад.

Стратегія експрем'єра Андрея Бабіша подати місцеві вибори як вотум недовіри чинному уряду спрацювала.

Кількість мандатів в органах регіональної влади після цих виборів у його партії ANO зросла більш ніж у півтора раза – зі 178 до 292.

Загалом за ANO на місцевих виборах віддали голоси 34,5% виборців – показник, який на парламентських виборах майже гарантує перемогу та повернення Бабіша до влади.

А отримання опозицією своїх глав адміністрацій у більшості регіонів додатково посилює позиції ANO на виборах наступного року.

Щоправда, варто пам’ятати, що, окрім неголосування мешканців Праги (де Бабіш не є дуже популярним), на результат виборів могла вплинути низька явка в регіонах, які зачепила масштабна повінь.

А низька явка частіше грає на руку тим політичним силам, які ставлять на протестні настрої.

Відповідно, партії, що входять до нинішньої коаліції, не змогли похвалитися успіхом.

Найбільш шокуючим став провал "Піратів" – жалюгідні 3,5%.

Керівництво політсили оперативно відреагувало на цей сигнал від виборців – вже оголошено, що у відставку подає весь її керівний склад.

Також не виключено, що у партії підуть на більш різкі кроки, аж до виходу з коаліції.

Такий крок не позбавить коаліцію більшості у парламенті.

Натомість головний ризик від провалу "Піратів" полягає у тому, що на виборах 2025 року партії коаліції більше не матимуть більшості.

І це також суттєво збільшує ймовірність реваншу Бабіша.

Ще один тривожний сигнал нинішніх виборів – умовний успіх блоку Stačilo! (в перекладі з чеської – "Досить!"), а точніше, чеських комуністів.

Для партії чинного прем’єра Петра Фіали ODS результати цих місцевих виборів не можна назвати провалом.

Партія зберігає лідерство у двох краях: Південночеському та Південноморавському.

Найбільшого успіху ODS добилася у Південночеському краї, де кампанією керував давній опонент Фіали Мартін Куба.

За керівництва Фіали ODS далеко відійшла від іміджу "м’яких євроскептиків". Куба натомість пропонує повернутися до такої політики, критикуючи Фіалу в тому числі й за надмірну (на його думку) військову підтримку України.

І це дає підстави прогнозувати, що у разі поразки ODS на виборах 2025 року саме Куба може замінити Фіалу на посаді голови партії. А після цього – піти на створення коаліції з ANO.

Разом з тим Бабіш навряд чи стане "другим Фіцо" або "другим Орбаном", бо жоден прем’єр Чехії не стане "стріляти собі в ногу", скасовуючи контракти з Україною.

Але перемога посилить голоси в ЄС тих, хто вимагає якнайшвидшого завершення війни, нехай навіть ціною поступок України.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Чехія голосує за реванш: чому проукраїнська коаліція може втратити владу.