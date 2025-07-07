Bloomberg: Зеленський обговорював із Трампом заміну посла України в США

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 4 липня обговорив питання заміни нинішнього українського посла у Вашингтоні Оксани Маркарової.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерело, обізнане з цим питанням, пише "Європейська правда".

За словами неназваного співрозмовника агентства, до списку потенційних кандидатів на посаду посла у Вашингтоні входять прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко.

Зеленський доручив МЗС обговорити з американською стороною питання про призначення нового посла України, зазначило джерело.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 4 липня.

У червні глава МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що президент Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.

Нагадаємо, торік у вересні довкола посади посла України у США спалахнув скандал, коли президент Володимир Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів у розпал президентської виборчої кампанії відвідав завод з виробництва снарядів у Пенсильванії.

Тоді спікер Палати представників США Майк Джонсон зажадав звільнення Оксани Маркарової з посади посла, заявляючи, що саме вона організувала захід, на якому "не було жодного республіканця".

Також Джонсон заявив, що республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати дипломатичні функції в США.

Володимир Зеленський у відповідь відмовився обговорювати звільнення Маркарової.

Маркарова перебуває на посаді посла у США з 25 лютого 2021 року – тобто понад чотири роки. Каденція українських послів за кордоном у середньому триває близько 3–5 років.