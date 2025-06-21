Сибіга: у липні будуть кадрові рішення щодо керівників деяких посольств

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що президент Володимир Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ.

Про це Сибіга сказав у суботу в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє "Європейська правда".

Міністр повідомив, що кадрові рішення очікуються перед нарадою послів, яка запланована наприкінці липня.

"Геополітична ситуація вимагає від дипломатичної служби пошуку нових адаптованих до реалій і аргументів і підходів. Тому вже зараз президентом прийняті певні кадрові рішення щодо керівників деяких закордонних установ, адже мірило дуже просте: результат", – заявив міністр.

Він пояснив, що від керівників українських дипмісій очікують результатів у вигляді військових пакетів для України, мобілізації гуманітарної і економічної допомоги та підтримки українців за кордоном.

"Все це, власне, і вимірює ефективність того чи іншого керівника закордонної установи. Тому, безумовно, перед нарадою послів, яку схвалив президент України, будуть і відповідні кадрові рішення, які будуть спрямовані саме на посилення дипломатичної служби України", – додав Сибіга.

Президент Зеленський повідомив у суботу, що в українському дипломатичному корпусі відбудуться зміни для збільшення потенціалу у відносинах з партнерами.