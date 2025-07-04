Зеленський повідомив деталі розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, що відбулася вдень 4 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява з’явилась в його офіційному акаунті в X.

Зеленський назвав розмову "дуже важливою й корисною" та зазначив, що почав із привітання Трампа та американців з Днем незалежності США та подяки за вже надану допомогу.

"Ми сьогодні говорили про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд", – розповів президент.

Він додав, що також детально обговорювали перспективи спільного оборонного виробництва.

"Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій", – зазначив він.

Також президенти, за словами Зеленського, обговорили взаємні закупівлі та інвестиції та обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації і спільної роботи з США та іншими партнерами.

Білий дім та Дональд Трамп зі свого боку поки не повідомляли про розмову.

Напередодні Зеленський казав, що планує обговорити з Трампом поновлення постачання ракет до Patriot. Також у четвер він оголосив про підписання угоди з кількома американськими компаніями про спільне виробництво БПЛА, зокрема перехоплювачів.

Нагадаємо, 3 липня Трамп поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним. Трамп після розмови визнав, що не досяг прогресу щодо війни в Україні, та сказав про своє розчарування.

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