Bloomberg: Зеленский обсуждал с Трампом замену посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 4 июля обсудил вопрос замены нынешнего украинского посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

По словам неназванного собеседника агентства, в список потенциальных кандидатов на пост посла в Вашингтоне входят премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Зеленский поручил МИД обсудить с американской стороной вопрос о назначении нового посла Украины, отметил источник.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 4 июля.

В июне глава МИД Андрей Сибига сообщал, что президент Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.

Напомним, в сентябре прошлого года вокруг должности посла Украины в США разгорелся скандал, когда президент Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты в разгар президентской избирательной кампании посетил завод по производству снарядов в Пенсильвании.

Тогда спикер Палаты представителей США Майк Джонсон потребовал увольнения Оксаны Маркаровой с поста посла, заявляя, что именно она организовала мероприятие, на котором "не было ни одного республиканца".

Также Джонсон заявил, что республиканцы утратили доверие к способности посла Маркаровой честно и эффективно выполнять дипломатические функции в США.

Владимир Зеленский в ответ отказался обсуждать увольнение Маркаровой.

Маркарова занимает должность посла в США с 25 февраля 2021 года – то есть более четырех лет. Каденция украинских послов за рубежом в среднем длится около 3–5 лет.