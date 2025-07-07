Лавров заперечує, що РФ може планувати подальший напад на Європу

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заперечує побоювання на Заході з приводу того, що РФ у майбутньому може напасти на інші країни Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю угорській Magyar Nemzet.

Очільника МЗС РФ запитали про побоювання на Заході щодо можливих планів Владіміра Путіна відновлювати вплив у Європі, у тому числі військовою силою.

"Можливо, ті, хто робить такі заяви, більше знають про плани Росії, ніж ми. Принаймні нам нічого не відомо про наші плани "атакувати Європу", чи "вторгнутися у Європу", – прокоментував Лавров.

Далі Лавров звинуватив лідерів країн Заходу у безпідставному "створенні образу ворога" довкола Росії, якими, мовляв, намагаються відволікати своїх громадян від реальних проблем.

"Вони постійно намагаються демонізувати нашу державу маніпуляціями в інформаційному просторі і закріпити у громадській думці тезу про нібито імперські амбіції російського керівництва.

Можливо, говорячи про міфічну російську загрозу, вони намагаються відвернути увагу від невдач у вирішенні реальних проблем – інфляції, зростаючого безробіття, падіння реальних доходів населення, нелегальної міграції та пов’язаного з цим зростання злочинності. Це прикро і тривожно, що "об’єднана Європа" підбурює антиросійські настрої, відроджує ОПК і закликає до війни проти Росії", – заявив очільник МЗС РФ.

Також він заявив, що ЄС "перетворюється з інтеграційного союзу на військово-політичний блок, на зразок придатка до НАТО", і це "небезпечна тенденція".

В інтерв’ю Лавров також запропонував Угорщині об'єднати зусилля для захисту "дискримінованих Україною меншин".

Після червневого саміту НАТО, де погодили суттєве збільшення оборонних витрат, Лавров заявив, що це рішення Альянсу не матиме істотного впливу на безпеку РФ.