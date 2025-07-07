Лавров отрицает, что РФ может планировать дальнейшее нападение на Европу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает опасения на Западе по поводу того, что РФ в будущем может напасть на другие страны Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью венгерской Magyar Nemzet.

Главу МИД РФ спросили об опасениях на Западе относительно возможных планов Владимира Путина восстанавливать влияние в Европе, в том числе военной силой.

"Возможно, те, кто делает такие заявления, больше знают о планах России, чем мы. По крайней мере нам ничего не известно о наших планах "атаковать Европу", или "вторгнуться в Европу", – прокомментировал Лавров.

Далее Лавров обвинил лидеров стран Запада в безосновательном "создании образа врага" вокруг России, которыми, мол, пытаются отвлекать своих граждан от реальных проблем.

"Они постоянно пытаются демонизировать наше государство манипуляциями в информационном пространстве и закрепить в общественном мнении тезис о якобы имперских амбициях российского руководства.

Возможно, говоря о мифической российской угрозе, они пытаются отвлечь внимание от неудач в решении реальных проблем – инфляции, растущей безработицы, падения реальных доходов населения, нелегальной миграции и связанного с этим роста преступности. Это обидно и тревожно, что "объединенная Европа" подстрекает антироссийские настроения, возрождает ОПК и призывает к войне против России", – заявил глава МИД РФ.

Также он заявил, что ЕС "превращается из интеграционного союза в военно-политический блок, вроде придатка к НАТО", и это "опасная тенденция".

В интервью Лавров также предложил Венгрии объединить усилия для защиты "дискриминируемых Украиной меньшинств".

После июньского саммита НАТО, где согласовали существенное увеличение оборонных расходов, Лавров заявил, что это решение Альянса не окажет существенного влияния на безопасность РФ.