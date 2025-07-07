Лавров пропонує Угорщині разом захищати "дискриміновані Україною меншини"

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров побачив "спільну проблему" Угорщини та Росії у ситуації їхніх меншин в Україні та запропонував разом працювати над цим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю угорській Magyar Nemzet.

Лавров повторив пропагандистські вигадки Кремля про "переслідування і вбивства росіян" в Україні і порушення прав російськомовних, якими Росія виправдовує протиправну анексію Криму, гібридне вторгнення на сході України і повномасштабну війну.

"Інші етнічні групи, у тому числі угорці, румуни, поляки, болгари, вірмени, білоруси й греки піддаються примусовій українізації. У Будапешті добре знайомі з цією проблемою. Зараз Росія та Угорщина відкрито висловлюються на захист своїх співвітчизників. І ми можемо об’єднати зусилля у цьому питанні", – заявив Лавров.

Як відомо, раніше Євросоюз встановив у так званій "переговорній рамці" низку умов для початку переговорів з Україною про вступ, у тому числі стосовно плану дій щодо національних менших. Меншинні питання тривалий час були формальною причиною для Орбана гальмувати рух України на зближення з ЄС. Також Україна наголошує, що готова до консультацій з Будапештом у разі потреби.

Останній саміт ЄС не зміг дійти спільної думки щодо відносин та подальшого зближення з Україною через вето з боку Угорщини.

Тому 26 держав Євросоюзу, крім Угорщини, заявили про підтримку подальших переговорів з Україною щодо вступу і погодилися взяти до відома оцінку Єврокомісії про те, що Україна готова до відкриття кластера "Основи".

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