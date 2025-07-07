Поліція Берліна призупиняє деякі слідчі дії – ніде зберігати речові докази

Через переповнення основного сховища для зберігання речових доказів поліція Берліна сказала співробітникам у деяких випадках утримуватись від вилучення предметів під час обшуків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

З 1 липня центральна кімната для зберігання речових доказів прокуратури Берліна закрита через переповнення, яке підвищило ризик пожежної небезпеки.

За даними ЗМІ, наприкінці червня у сховищі зберігалося близько 160 тисяч речових доказів. З моменту його закриття всі вилучені предмети повинні зберігатися в тимчасових приміщеннях в окремих поліцейських дільницях.

Це має наслідки для слідчих дій у німецькій столиці: через брак місця для вилучених предметів, таких як зброя або наркотики, вилучені під час операцій, правоохоронцям запропонували зменшити кількість речових доказів та відкласти обшуки "в окремих випадках".

Це правило стосується лише випадків, коли така процедура є виправданою. "Обшуки, які не можна відкласти, звичайно, будуть продовжуватися", – сказав Spiegel речник поліції Берліна.

Заступник голови профспілки поліцейських Німеччини (GdP) Франк Тейхерт сказав журналістам, що закриття сховища речових доказів було "досить несподіваним".

Навесні повідомлялось, що поліція Берліна розслідує зникнення зі своєї штаб-квартири 80 тисяч євро готівкою, які отримала в результаті конфіскації в межах розслідування.

Раніше у профспілці співробітників поліції Німеччини заявили, що "не витримають довго" у робочому режимі, який створило запровадження урядом посиленого прикордонного контролю для протидії нелегальній міграції.