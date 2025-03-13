У штаб-квартирі поліції Берліна зникли 80 тисяч євро готівкою

Поліція Берліна розслідує зникнення зі своєї штаб-квартири 80 тисяч євро готівкою, які отримала в результаті конфіскації в межах розслідування.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Майже 80 тисяч євро були конфісковані в межах нерозкритої справи про спадщину та зберігались у сейфі у приміщенні поліції на Фрізенштрассе в районі Берлін-Кройцберг.

Згідно з наявною інформацією, у сейфі мали покласти на зберігання гроші з іншої справи, і в цей момент було виявлене зникнення великої суми готівкою.

У результаті інциденту почалось внутрішнє розслідування. У середу, 12 березня, на місці події вже працювали експерти-криміналісти, які збирали докази.

Речник берлінської поліції Флоріан Нат підтвердив зникнення готівки у відповідь на запит Bild. Він не виключив, що гроші могли випадково загубитись, і під час розслідування їх знайдуть.

"Було б несправедливо підозрювати колег на цьому етапі. Ми перебуваємо на самому початку нашого розслідування, яке проводиться надзвичайно ретельно", – додав він.

Нагадаємо, у 2018 році у Румунії чоловік знайшов у купленій на сайті вживаній шафі 95 тисяч євро і негайно повернув гроші власнику.