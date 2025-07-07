Полиция Берлина приостанавливает некоторые следственные действия – негде хранить вещдоки

Из-за переполнения основного хранилища вещественных доказательств полиция Берлина попросила сотрудников в некоторых случаях воздерживаться от изъятия предметов во время обысков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

С 1 июля центральная комната для хранения вещественных доказательств прокуратуры Берлина закрыта из-за переполнения, которое повысило риск пожарной опасности.

По данным СМИ, в конце июня в хранилище хранилось около 160 тысяч вещественных доказательств. С момента его закрытия все изъятые предметы должны храниться во временных помещениях в отдельных полицейских участках.

Это имеет последствия для следственных действий в немецкой столице: из-за нехватки места для изъятых предметов, таких как оружие или наркотики, изъятых во время операций, правоохранителям предложили уменьшить количество вещественных доказательств и отложить обыски "в отдельных случаях".

Это правило касается только случаев, когда такая процедура оправдана. "Обыски, которые нельзя отложить, конечно, будут продолжаться", – сказал Spiegel представитель полиции Берлина.

Заместитель председателя профсоюза полицейских Германии (GdP) Франк Тейхерт сказал журналистам, что закрытие хранилища вещественных доказательств было "довольно неожиданным".

Весной сообщалось, что полиция Берлина расследует исчезновение из своей штаб-квартиры 80 тысяч евро наличными, которые были получены в результате конфискации в рамках расследования.

Ранее в профсоюзе сотрудников полиции Германии заявили, что "не выдержат долго" в рабочем режиме, который создало введение правительством усиленного пограничного контроля для противодействия нелегальной миграции.