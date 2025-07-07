Глава МЗС Чехії: внесок Німеччини в ініціативу щодо боєприпасів Україні – один з найбільших

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Німеччина зробила один з найбільших внесків в чеську ініціативу постачання боєприпасів Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву чеського міністра наводить České noviny.

У понеділок Ліпавський зустрічався зі своїм німецьким колегою Йоганном Вадефулем, який розповів, що Німеччина внесла у чеську ініціативу понад мільярд євро.

Очільник МЗС Чехії подякував Німеччині за такий внесок.

Своєю чергою Вадефуль високо оцінив цю ініціативу і також повідомив, що німецький уряд звертається до інших європейських партнерів з проханням знайти в своїх запасах необхідне для України обладнання, зокрема для протиповітряної оборони.

Нещодавно Ліпавський заявив, що Чехія готова продовжити програму постачання боєприпасів Україні до наступного року.

Своєю чергою президент Чехії Петр Павел розповів, що у рамках "чеської ініціативи" з купівлі снарядів для України по всьому світу вже почали готувати поставки на 2026 рік.

Як відомо, в рамках снарядної ініціативи Чехія збирає гроші та через свої зв'язки в країнах, які не бажають підтримувати Україну відкрито, купує в них артилерійські снаряди і постачає в Україну.