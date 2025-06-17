У Чехії готові продовжити програму постачання боєприпасів Україні

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна готова продовжити програму постачання боєприпасів Україні до наступного року, оскільки Європа поспішає посилити підтримку Києва.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Ліпавський заявив, що зусилля країни з закупівлі боєприпасів у всьому світі за рахунок фінансування союзників стали "переломним моментом" на полі бою.

За його словами, зараз українські війська відповідають одним пострілом на два постріли Росії, тоді як на початку війни в лютому 2022 року це співвідношення було 1 до 10.

"Ми забезпечили фінансування на наступний рік. Але абсолютно вирішальним є збереження політичної підтримки ініціативи щодо боєприпасів після парламентських виборів у Чехії", – заявив Ліпавський та наголосив, що його країна підготувала 9 тисяч українських солдатів і планує навчити пілотів.

Окрім цього, чеський топдипломат згадав про мету збільшити витрати на оборону з 2% до 3% ВВП протягом наступних п'яти років, якщо уряд буде переобраний.

"Навіть це досить амбітний план, тому що нам потрібно знайти бюджетні ресурси, а водночас ми не хочемо, наприклад, підвищувати податки. Це буде нелегка дискусія", – зауважив він.

Ліпавський додав, що Європа тепер чітко розуміє, що під керівництвом Німеччини, Великої Британії та Франції повинна бути здатною дбати про свою безпеку.

"Ми повинні бути готовими, ми повинні бути єдиними, і ми повинні мати сильні армії, щоб Росія навіть не думала про це", – підсумував глава зовнішньополітичного відомства Чехії.

Раніше президент Чехії Петр Павел розповів, що у рамках "чеської ініціативи" з купівлі снарядів для України по всьому світу вже почали готувати поставки на 2026 рік.

Після зустрічі з Павелом на початку травня у Празі президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Чехія працюють над створенням українсько-чеської школи F-16.

Також нещодавно у Чехії завершилась дворічна програма, у межах якої підготовку пройшли 18 пілотів цивільної авіації з України.