Глава МИД Чехии: вклад Германии в инициативу по боеприпасам Украине – один из крупнейших

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Германия внесла один из крупнейших вкладов в чешскую инициативу по поставкам боеприпасов Украине.

Как сообщает "Европейская правда", заявление чешского министра приводит České noviny.

В понедельник Липавский встречался со своим немецким коллегой Йоганном Вадефулем, который рассказал, что Германия внесла в чешскую инициативу более миллиарда евро.

Глава МИД Чехии поблагодарил Германию за такой вклад.

В свою очередь Вадефуль высоко оценил эту инициативу и также сообщил, что немецкое правительство обращается к другим европейским партнерам с просьбой найти в своих запасах необходимое для Украины оборудование, в частности для противовоздушной обороны.

Недавно Липавский заявил, что Чехия готова продолжить программу поставок боеприпасов Украине до следующего года.

В свою очередь президент Чехии Петр Павел рассказал, что в рамках "чешской инициативы" по покупке снарядов для Украины по всему миру уже начали готовить поставки на 2026 год.

Как известно, в рамках снарядной инициативы Чехия собирает деньги и через свои связи в странах, которые не желают открыто поддерживать Украину, покупает у них артиллерийские снаряды и поставляет в Украину.