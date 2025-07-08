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Робота одного з КПП на кордоні з Угорщиною тимчасово зупинена

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Новини — Вівторок, 8 липня 2025, 09:34 — Христина Бондарєва

Через ліквідацію наслідків негоди 8 липня тимчасово призупинено роботу пункту пропуску "Дзвінкове – Лонья" на кордоні з Угорщиною.

Про це у вівторок вранці повідомили у ДПСУ,  пише "Європейська правда".

"У зв’язку з ліквідацією наслідків негоди, 8 липня тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове – Лонья" на українсько-угорському кордоні", – заявили у прикордонній службі.

 
фото: ДПСУ
 
фото: ДПСУ

ДПСУ закликала врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон. 

Для перетинання кордону рекомендують скористатися найближчими пунктами пропуску – "Косино" або "Велика Паладь".

Як повідомлялося, напередодні штормові погодні умови на Закарпатті, а також у Словаччині та Угорщині призвели до суттєвих змін у графіку руху міжнародних та внутрішніх пасажирських поїздів. 

Нещодавно на кордонні зі Словаччиною тимчасово обмежували рух у зв'язку з технічним обслуговуванням розподільчої системи.

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Угорщина
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