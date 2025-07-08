Работа одного из КПП на границе с Венгрией временно остановлена

Из-за ликвидации последствий непогоды 8 июля временно приостановлена работа пункта пропуска "Дзвинково – Лонья" на границе с Венгрией.

Об этом во вторник утром сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пишет "Европейская правда".

"В связи с ликвидацией последствий непогоды, 8 июля временно приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Дзвинково – Лонья" на украинско-венгерской границе", – заявили в пограничной службе.

фото: ГПСУ

фото: ГПСУ

ГПСУ призвала учесть эту информацию при планировании путешествий за границу.

Для пересечения границы рекомендуют воспользоваться ближайшими пунктами пропуска – "Косино" или "Велика Паладь".

Как сообщалось, накануне штормовые погодные условия на Закарпатье, а также в Словакии и Венгрии привели к существенным изменениям в графике движения международных и внутренних пассажирских поездов.

Недавно на границе со Словакией временно ограничивали движение в связи с техническим обслуживанием распределительной системы.