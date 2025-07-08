Мер литовського міста збив людину на переході – і вже не вперше

Поліція литовського міста Каунас, другого за величиною в країні, розпочала досудове розслідування після того, як 30 червня мер Вісвалдас Матійошайтіс за кермом свого авто збив пішохода на переході.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

За даними поліції, постраждалий отримав незначні травми. Мер наїхав на людину на пішохідному переході близько полудня, керуючи Rolls-Royce.

Після інциденту Матійошайтіс вибачився перед пішоходом і заявив, що ДТП сталася через неуважність і відсутність горизонтальної розмітки на щойно покладеному асфальті.

За словами мера, він їхав досить повільно, але не побачив пішохода під час зміни смуги руху.

Це не перша дорожньо-транспортна пригода за участю мера Каунаса. Узимку 2018 року Матійошайтіс також збив пішохода – тоді його автомобіль травмував 80-річного чоловіка поблизу переходу в центрі міста. Потерпілий відбувся легкими ушкодженнями.

Тоді мер пообіцяв більше не сідати за кермо під час робочого дня.

Крім того, восени 2016 року Матійошайтіс фігурував в інциденті, коли нібито не пропустив пішохода, що переходив дорогу. Свідок тоді повідомив, що бачив чоловіка, який стояв на переході, сперся на чорний автомобіль і з обуренням стукав по капоту.

Нагадаємо, у 2023 році міністр оборони Хорватії Маріо Баножич потрапив у серйозну ДТП, у якій загинула одна людина, сам посадовець був госпіталізований з травмою голови.

У Польщі мер міста Нове Място в Мазовецькому воєводстві в нетверезому стані спричинив ДТП і зник з місця аварії.

