Полиция литовского города Каунас, второго по величине в стране, начала досудебное расследование после того, как 30 июня мэр Висвалдас Матийошайтис за рулем своего авто сбил пешехода на переходе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LRT.

По данным полиции, пострадавший получил незначительные травмы. Мэр наехал на человека на пешеходном переходе около полудня, управляя Rolls-Royce.

После инцидента Матийошайтис извинился перед пешеходом и заявил, что ДТП произошло из-за невнимательности и отсутствия горизонтальной разметки на только что уложенном асфальте.

По словам мэра, он ехал достаточно медленно, но не увидел пешехода во время смены полосы движения.

Это не первое дорожно-транспортное происшествие с участием мэра Каунаса. Зимой 2018 года Матийошайтис также сбил пешехода – тогда его автомобиль травмировал 80-летнего мужчину вблизи перехода в центре города. Пострадавший отделался легкими повреждениями.

Тогда мэр пообещал больше не садиться за руль во время рабочего дня.

Кроме того, осенью 2016 года Матийошайтис фигурировал в инциденте, когда якобы не пропустил пешехода, переходившего дорогу. Свидетель тогда сообщил, что видел мужчину, который стоял на переходе, оперся на черный автомобиль и с возмущением стучал по капоту.

Напомним, в 2023 году министр обороны Хорватии Марио Баножич попал в серьезное ДТП, в котором погиб один человек, сам чиновник был госпитализирован с травмой головы.

В Польше мэр города Нове Място в Мазовецком воеводстве в нетрезвом состоянии спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии.