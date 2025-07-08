FT: в ЄС шукають для України до $19 млрд на наступний рік

Брюссель терміново шукає способи покрити дефіцит бюджету України в розмірі до 19 млрд доларів у наступному році.

Про це повідомило видання Financial Times, пише "Європейська правда".

Європейська комісія, за даними співрозмовників видання, обговорює різні варіанти підтримки з країнами-членами ЄС. Вони включають надання військової допомоги Україні у вигляді позабюджетних грантів, дострокове виділення кредитів з існуючої програми підтримки Києва за угодою в G7 в розмірі 50 млрд доларів, а також подальше використання російських державних активів, заморожених в ЄС.

Прогнозований дефіцит бюджету України на наступний рік ще не покритий зовнішнім фінансуванням.

"Зростає занепокоєння щодо наступного року, і багато зацікавлених сторін, які розраховували на укладення угоди про припинення вогню цього року, змушені перераховувати свої витрати і усвідомлювати, що, як би вони не намагалися, у них все одно буде (фінансова) діра", – сказав високопосадовець ЄС, який бере участь в обговореннях з Києвом.

Комісія, повідомили посадовці Financial Times, вже була змушена скоригувати видатки потоків фінансування, пов'язаних з Україною, на 2025 рік, у відповідь на продовження війни і відсутність впевненості в швидкому припиненні вогню.

За оцінками МВФ, фінансові потреби України на наступний рік покриті, але це за умови, що війна закінчиться цього року або в середині 2026 року – сценарій, якого не поділяють Україна та ЄС.

Одна з пропозицій, якою Київ поділився з країнами G7 і яка розглядається Європейською комісією, полягає в наданні військової підтримки Україні у вигляді двосторонніх грантів, які будуть обліковуватися окремо як "позабюджетні зовнішні трансферти", але водночас враховуватимуться у цілях національних витрат на оборону.

Це дозволило б досягти подвійної мети: сприяти виконанню зобов'язань НАТО щодо збільшення витрат на національну оборону до 5% ВВП і надати підтримку Україні.

"Замість дублювання можливостей, європейські союзники могли б спільно фінансувати українські збройні сили, розглядаючи це як послугу, яку Україна надає для посилення безпеки континенту", – йдеться в документі, який Київ надіслав союзникам по G7 і який побачило видання.

За словами двох осіб, обізнаних з цим питанням, комісія мала обговорити цей та інші варіанти з міністрами фінансів ЄС у понеділок ввечері.

У Данії, яка головує у Раді ЄС, підтвердили, що зараз в Євросоюзі обговорюють, як забезпечити Україні додаткове фінансування на майбутнє.

Київ очікує дефіцит у розмірі щонайменше 8 млрд доларів на 2026 рік, навіть якщо частина обіцяних коштів буде надана раніше, зокрема партнерами, включаючи ЄС, Японію та США. Якщо цього не відбудеться, дефіцит фінансування може сягнути 19 млрд доларів.