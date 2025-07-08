У Данії підтвердили обговорення в ЄС шляхів подальшої фінансової підтримки України 

Міністерка економіки Данії Стефані Лозе підтвердила, що у ЄС обговорюють, як забезпечити Україні додаткове фінансування на майбутнє.

Про це вона заявила журналістам перед початком засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань у Брюсселі у вівторок, 8 липня, повідомляє "Європейська правда".

Лозе відзначила, що для Данії, яка почала головувати у Раді ЄС у липні, підтримка України є пріоритетним питанням.

"Звичайно, це дуже актуально тут, на EcoFin (засіданні з питань економіки та фінансів. – Ред.), де ми маємо обговорити, як забезпечити Україні необхідне фінансування. Ми знаємо, що фінансування для України буде надаватися до 2026 року, але ми також знаємо, що буде потрібно знайти додаткові джерела фінансування", – відзначила міністерка.

Вона наголосила, що напередодні під час неформальної вечері міністрів відбувся "дуже плідний обмін думками" на цю тему.

"Ми обговорили подальші кроки і з нетерпінням чекаємо на обговорення конкретних варіантів, щоб забезпечити Україні необхідну допомогу. І я думаю, що можна з упевненістю сказати, що в європейській сім'ї все ще існує сильна підтримка України", – сказала міністерка.

Напередодні джерело "ЄП" інформувало, що міністри ЄС обговорять допомогу Україні у разі, якщо війна триватиме і в 2026 році.

Співрозмовник "ЄП" повідомив, що фінансування для України передбачене на 2025 рік і значною мірою покриває 2026 рік. Але якщо війна триватиме, на певному етапі виникне потреба в подальшому фінансуванні.

Нагадаємо, що програма для України Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року, передбачає надання до 50 млрд євро стабільного фінансування у вигляді грантів та кредитів на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 роки.

Також у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ.