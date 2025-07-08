FT: в ЕС ищут для Украины до $19 млрд на следующий год

Брюссель срочно ищет способы покрыть дефицит бюджета Украины в размере до 19 млрд долларов в следующем году.

Об этом сообщило издание Financial Times, пишет "Европейская правда".

Европейская комиссия, по данным собеседников издания, обсуждает различные варианты поддержки со странами-членами ЕС. Они включают предоставление военной помощи Украине в виде внебюджетных грантов, досрочное выделение кредитов из существующей программы поддержки Киева по соглашению в G7 в размере 50 млрд долларов, а также дальнейшее использование российских государственных активов, замороженных в ЕС.

Прогнозируемый дефицит бюджета Украины на следующий год еще не покрыт внешним финансированием.

"Растет беспокойство относительно следующего года, и многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на заключение соглашения о прекращении огня в этом году, вынуждены пересчитывать свои расходы и осознавать, что, как бы они ни старались, у них все равно будет (финансовая) дыра", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС, который участвует в обсуждениях с Киевом.

Комиссия, сообщили чиновники Financial Times, уже была вынуждена скорректировать расходы потоков финансирования, связанных с Украиной, на 2025 год, в ответ на продолжение войны и отсутствие уверенности в скором прекращении огня.

По оценкам МВФ, финансовые потребности Украины на следующий год покрыты, но это при условии, что война закончится в этом году или в середине 2026 года – сценарий, который не разделяют Украина и ЕС.

Одно из предложений, которым Киев поделился со странами G7 и которое рассматривается Европейской комиссией, заключается в предоставлении военной поддержки Украине в виде двусторонних грантов, которые будут учитываться отдельно как "внебюджетные внешние трансферты", но одновременно будут учитываться в целях национальных расходов на оборону.

Это позволило бы достичь двойной цели: способствовать выполнению обязательств НАТО по увеличению расходов на национальную оборону до 5% ВВП и оказать поддержку Украине.

"Вместо дублирования возможностей, европейские союзники могли бы совместно финансировать украинские вооруженные силы, рассматривая это как услугу, которую Украина оказывает для усиления безопасности континента", – говорится в документе, который Киев направил союзникам по G7 и который увидело издание.

По словам двух лиц, знакомых с этим вопросом, комиссия должна была обсудить этот и другие варианты с министрами финансов ЕС в понедельник вечером.

В Дании, которая председательствует в Совете ЕС, подтвердили, что сейчас в Евросоюзе обсуждают, как обеспечить Украине дополнительное финансирование на будущее.

Киев ожидает дефицит в размере не менее 8 млрд долларов на 2026 год, даже если часть обещанных средств будет предоставлена ранее, в частности партнерами, включая ЕС, Японию и США. Если этого не произойдет, дефицит финансирования может достичь 19 млрд долларов.