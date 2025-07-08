ЗМІ: Трамп пообіцяв Україні ракети для Patriot і тисне на Німеччину, щоб та продала батарею

Американський президент Дональд Трамп начебто розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.

Про це Axios повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Рішення президента Трампа від понеділка, 7 липня, про відправку оборонної зброї до України було прийнято після кількох днів консультацій з помічниками та іншими світовими лідерами щодо того, звідки саме буде походити ця зброя.

Зокрема, за даними видання, Трамп шукає альтернативні рішення, зокрема тисне на Німеччину, щоб та відправила свою батарею Patriot.

Нещодавно Трамп та президент Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої, за словами співрозмовників, Трамп сказав Зеленському, що хоче допомогти Україні в зміцненні ППО, але наголосив, що США мають призупинити поставки зброї, щоб переглянути власні запаси.

Водночас за їхніми словами, він пообіцяв негайно надіслати 10 ракет-перехоплювачів для Patriot – менше, ніж було заплановано в призупиненій поставці – і допомогти знайти інші засоби постачання.

Також, за словами німецького посадовця, 7 липня німецький канцлер Фрідріх Мерц зателефонував Трампу, щоб попросити його "відпустити" ракети-перехоплювачі для Patriot, які були призупинені на шляху до України.

За його словами, Мерц повідомив Трампу, що Німеччина готова купити у США батареї Patriot і надіслати їх в Україну.

Зі свого боку, стверджують співрозмовники, Трамп запропонував Німеччині продати одну зі своїх батарей Patriot Україні. Вони повідомили, що США та європейські союзники розділять витрати на придбання.

Трамп і Мерц не дійшли згоди, але, за словами посадовців, обговорення тривають. Німецькі посадовці стверджують, що Німеччина надала Україні дуже велику частку своїх ракет для Patriot – навіть більше, ніж США.

Звернемо увагу, видання The Guardian писало, що Сполучені Штати мають лише близько 25% ракет-перехоплювачів для Patriot, необхідних для всіх військових планів Пентагону, після того як в останні місяці були вичерпані запаси на Близькому Сході, а тому вирішили призупинити постачання оборонної зброї Україні.

Водночас раніше деякі ЗМІ писали, що глава Міноборони США Піт Гегсет одноосібно розпорядився зупинити передачу Україні деяких типів озброєння попри результати військового аналізу, згідно з якими ці постачання не становитимуть загрози боєготовності США.

8 липня у Пентагоні оголосили, що за дорученням Трампа США надсилають Україні додаткову оборонну зброю.

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