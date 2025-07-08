ЗМІ: США призупинили постачання зброї Україні, бо мають 25% всіх ракет для власних Patriot

Сполучені Штати мають лише близько 25% ракет-перехоплювачів для Patriot, необхідних для всіх військових планів Пентагону, після того як в останні місяці були вичерпані запаси на Близькому Сході.

Про це пише The Guardian із посиланням на слова чотирьох обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

Як зазначається, запаси ракет для Patriot скоротилися настільки, що в Пентагоні занепокоїлися, що це може поставити під загрозу потенційні військові операції США, і заступник міністра оборони Стівен Файнберг санкціонував призупинення поставок, поки вони перевіряють, куди відправляється зброя.

Зазначимо, американський президент Дональд Трамп заявив, що "надішле ще зброї" Україні, хоча не уточнив, чи буде серед неї система Patriot, а також повідомив президенту України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови, що він не несе відповідальності за зупинку поставок зброї і що він доручив переглянути запаси зброї США, але начебто не наказував їх заморожувати.

Однак рішення про припинення поставок, прийняте минулого місяця, як повідомили співрозмовники, було значною мірою базоване на даних глобальної системи відстеження боєприпасів Пентагону, яка використовується для визначення мінімального рівня боєприпасів, необхідного для виконання оперативних планів Збройних сил США.

Згідно з даними системи, запаси низки критично важливих боєприпасів протягом кількох років, з моменту початку надання військової допомоги Україні адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена, були нижчими за цей мінімальний рівень.

За словами співрозмовників, адміністрація Трампа розпочала перевірку вичерпаних запасів ракет для Patriot та інших боєприпасів приблизно в лютому. Обговорення прискорилися після того, як США розгорнули більше перехоплювачів на Близькому Сході для підтримки кампанії проти хуситів та в Ізраїлі.

Ситуація також загострилася після рішення Трампа бомбити ядерні об'єкти Ірану минулого місяця, коли США випустили близько 30 ракет Patriot для перехоплення іранських балістичних ракет.

Нещодавнє вичерпання запасів ракет для Patriot та інших боєприпасів стало основою "рекомендаційної записки" заступника міністра оборони з питань політики Елбріджа Колбі, в якій було викладено кілька варіантів збереження озброєння і яка була надіслана до офісу Файнберга.

Відтак за словами співрозмовників, Файнберг прийняв відповідне рішення, а міністр оборони Піт Гегсет потім затвердив його.

Представники Білого дому та Пентагону підтвердили, що деякі поставки будуть відновлені за вказівкою Трампа, але не уточнили, чи будуть серед зброї, що надсилається до України, боєприпаси, запаси яких "критично низькі".

США постачають зброю в Україну двома основними каналами: шляхом скорочення запасів Міністерства оборони та через Ініціативу з безпеки України (USAI), в рамках якої Міністерство оборони оплачує підрядникам виробництво зброї для України.

За словами співрозмовників, обидва механізми передачі зброї мали постраждати від заморожування, оскільки Пентагон надає пріоритет поповненню своїх запасів за допомогою тих самих підрядників, які виробляють зброю для України в рамках програми USAI.

Звернемо увагу, раніше деякі ЗМІ писали, що Гегсет одноосібно розпорядився зупинити передачу Україні деяких типів озброєння попри результати військового аналізу, згідно з якими ці постачання не становитимуть загрози боєготовності США.

Зазначимо, 8 липня у Пентагоні оголосили, що за дорученням президента Дональда Трампа США надсилають Україні додаткову оборонну зброю.

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