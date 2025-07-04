ЗМІ: Гегсет зупинив постачання зброї Україні попри відсутність загрози запасам США

Глава Пентагону Піт Гегсет одноосібно розпорядився зупинити передачу Україні деяких типів озброєння попри результати військового аналізу, згідно з якими ці постачання не становитимуть загрози боєготовності США.

Про це стало відомо телеканалу NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Американське оборонне відомство аргументувало зупинку військових постачань Україні тим, що існують побоювання щодо нестачі деяких озброєнь на складах США.

Однак, як розповіли троє американських посадовців, аналіз, проведений військовими високопосадовцями, показав, що пакет допомоги не загрожує запасам боєприпасів американських збройних сил.

За інформацією декількох джерел, рішення про зупинку поставки зброї ошелешило Державний департамент, членів Конгресу, посадовців у Києві та європейських союзників.

Конгресмен-демократ Адам Сміт, який є членом комітету Палати представників з питань збройних сил, не погодився з тим, що постачання Україні поставлять під загрозу запаси США.

"Щодо запасів, ми не перебуваємо в гіршому становищі, ніж за три з половиною роки конфлікту в Україні", – заявив Сміт у коментарі телеканалу.

Сміт сказав, що його співробітники "бачили цифри" і, не вдаючись у подробиці, зазначив, що немає жодних ознак нестачі, яка виправдовувала б припинення допомоги Україні.

Джерела телеканалу також розповідають, що призупинення поставок військової допомоги Україні було одностороннім кроком міністра оборони Піта Гегсета.

За словами співрозмовників, Гегсет вже втретє самостійно призупиняє поставки допомоги Україні. У двох попередніх випадках, в лютому і травні, його рішення були скасовані через кілька днів.

Заступник Гегсета з політичних питань Елбрідж Колбі підтримав ці кроки.

Як зазначено, законодавці з обох партій були розчаровані тим, що їх не поінформували заздалегідь, і перевіряли, чи не порушує затримка поставки законодавство, яке вимагає надання Україні допомоги в галузі безпеки.

Ці законодавці та деякі європейські союзники намагалися з'ясувати, чому саме Пентагон наказав призупинити поставки, і докладали всіх зусиль, щоб це рішення було скасовано.

Білий дім захистив це рішення, заявивши, що його ухвалили за результатами поточного перегляду Міністерством оборони США допомоги, що надається союзникам і партнерам за кордоном, який розпочався минулого місяця.

Перегляд розпочався після того, як Гегсет видав меморандум, в якому наказав Об’єднаному штабу перевірити запаси всіх боєприпасів.

За словами трьох посадовців, оцінка показала, що деякі запаси високоточних боєприпасів були на нижчому рівні, але ще не опустилися нижче критичного мінімуму.

Об'єднаний штаб дійшов висновку, що надання подальшої допомоги Україні не призведе до вичерпання запасів США нижче необхідного рівня для забезпечення військової готовності, додали джерела.

Нагадаємо, на початку тижня у Білому домі підтвердили, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну.

Офіційною причиною назвали побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що поставки Україні американської зброї тривають, проте його адміністрація має переконатися, що її достатньо і для американських сил.