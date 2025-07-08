Пентагон оголосив, що США передадуть Україні додаткову зброю для оборони

У Пентагоні оголосили, що за дорученням президента Дональда Трампа США надсилають Україні додаткову оборонну зброю.

Про це йдеться у заяві головного речника Пентагону Шона Парнелла щодо військової допомоги Україні, оприлюдненій 7 липня, повідомляє "Європейська правда".

Парнелл зазначив, що Україна отримає американську зброю паралельно з тим, як адміністрація США працює над встановленням миру.

"За вказівкою президента Трампа, Міністерство оборони відправляє додаткову оборонну зброю в Україну, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру і припиненням вбивств", – зазначив Парнелл.

Він додав, що система оцінки військових поставок по всьому світу "залишається в силі і є невід'ємною частиною наших оборонних пріоритетів в рамках політики "Америка понад усе".

Заява Парнелла була оприлюднена невдовзі після коментарів Дональда Трампа, який підтвердив, що США "мусять" відправити Україні зброю, щоб вона могла захищати себе.

Нагадаємо, минулого тижня Пентагон оголосив, що призупиняє передання частини артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони Україні, пославшись на необхідність збереження зброї для захисту від інших загроз.

У пʼятницю відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа і Володимира Зеленського, під час якої обговорювалось питання поставок зброї Україні.

ЗМІ повідомляли про наявність оцінки, згідно з якою постачання Україні озброєнь не становлять загрози боєготовності США.

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