Чому Трамп відновив допомогу Україні і чи є це початком зміни курсу США

Після тижня мовчання Сполучені Штати розблокували постачання зброї Україні.

"Ми будемо змушені надіслати більше зброї, насамперед оборонної, адже вони зазнають дуже сильних ударів. У цьому хаосі гине дуже багато людей", – прокоментував це рішення президент США Дональд Трамп.

Про те, що означає ця заява і чи почала повертатися зовнішня політика Сполучених Штатів нарешті до більш проукраїнської, редактору "Європейської правди" Юрія Панченку розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. Його відповіді – у матеріалі Трамп відновлює допомогу ЗСУ, але чи надовго? Що впливає на політику США щодо України. Далі – основні тези експерта.

Рішення Трампа відновити постачання зброї Україні можна було очікувати. Таке вже було, а головне, нинішня пауза не супроводжувалася ніякими меседжами до України.

Наразі можна припускати і те, що це була така гра глави Пентагону Піта Гегсета, і те, що причиною є хаос в адміністрації Трампа.

Але продовження зупинки зброї стало для Трампа політично невигідним. Тим більше – що вже не так і багато залишилося доставити в Україну з пакета, схваленого Конгресом ще минулого року за президента Джо Байдена.

Щодо того, чи стало це рішення Трампа початком розвороту його зовнішнього курсу, то тут я би радив не поспішати.

Почекаємо наступних кроків президента США. Це і поновлення військової допомоги, і нові ініціативи щодо тиску на Росію, зокрема – зелене світло санкційному законопроєкту Ліндсі Грема.

Щодо наступних етапів військової допомоги, то тут не варто особливо сподіватися на продовження постачань, принаймні безкоштовних. Варіант із продажем цієї зброї наразі виглядає найоптимальнішим для нас.

Варіант продажу зброї Україні, хоча не є гарантованим, але відповідає ментальності Трампа.

Крім того, спілкування європейців із Трампом все-таки робить свою справу: американський президент змушений дослухатися до союзників. Так само – як і спілкування із Зеленським.

Дональд Трамп не хоче залишатися у повній ізоляції.

Але, думаю, в оточенні Трампа все одне домінує орієнтація на пріоритетність відносин з Росією. При цьому, через нинішню боротьбу реалізувати цей план стає все складнішим.

На тлі того, що Путін робить з Україною, як американське суспільство на це реагує, на тлі реакції ЗМІ, у Трампа не можуть на 100 відсотків реалізувати проросійський та антиукраїнський сценарій.

Щодо розриву Ілона Маска із Дональдом Трампом, то він не виглядає добрим для України.

Якщо Маск справді збирається будувати партію або платформу, то в ідеологічних суперечках з Білим домом можливі розбіжності у зовнішній політиці. Зокрема – щодо України.

Бо якщо якась підтримка Україні буде надаватися, то Маск та інші можуть критикувати це. Ідеологічно Маск ближче до фіскальних консерваторів, для яких головним питанням є скорочення бюджетного дефіциту.

До виборів 2026 року Трамп йде із масою проблем. Нинішня тарифна війна, скоріш за все, призведе до ще більшого прискорення інфляції, яку наразі ще вдається тримати під контролем.

І якщо ситуація буде такою – аналогія з Байденом буде очевидною.

Був дідусь Джо, а тепер – дідусь Дональд, але обидва не могли взяти під контроль інфляцію.

Більше пояснень Володимира Дубовика – в матеріалі Трамп відновлює допомогу ЗСУ, але чи надовго? Що впливає на політику США щодо України.