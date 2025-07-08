Почему Трамп возобновил помощь Украине и является ли это началом смены курса США

После недели молчания Соединенные Штаты разблокировали поставки оружия Украине.

"Мы будем вынуждены прислать больше оружия, прежде всего оборонительного, ведь они подвергаются очень сильным ударам. В этом хаосе погибает очень много людей", – прокомментировал это решение президент США Дональд Трамп.

О том, что означает это заявление и начала ли разворачиваться внешняя политика Соединенных Штатов наконец к более проукраинской, редактору "Европейской правды" Юрию Панченко рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Его ответы – в материале Трамп возобновляет помощь ВСУ, но надолго ли? Что влияет на политику США по Украине. Далее – основные тезисы эксперта.

Решение Трампа возобновить поставки оружия Украине можно было ожидать. Такое уже было, а главное, нынешняя пауза не сопровождалась никакими месседжами к Украине.

Сейчас можно предполагать и то, что это была такая игра главы Пентагона Пита Гегсета, и то, что причиной является хаос в администрации Трампа.

Но продолжение остановки оружия стало для Трампа политически невыгодным. Тем более – что уже не так и много осталось доставить в Украину из пакета, одобренного Конгрессом еще в прошлом году при президенте Джо Байдене.

Относительно того, стало ли это решение Трампа началом разворота его внешнего курса, то я бы советовал не спешить.

Подождем следующих шагов президента США. Это и возобновление военной помощи, и новые инициативы по давлению на Россию, в частности – зеленый свет санкционному законопроекту Линдси Грэма.

Что касается следующих этапов военной помощи, то не стоит особо надеяться на продолжение поставок, по крайней мере бесплатных. Вариант с продажей этого оружия пока выглядит оптимальным для нас.

Вариант продажи оружия Украине, хотя не является гарантированным, но соответствует ментальности Трампа.

Кроме того, общение европейцев с Трампом все-таки делает свое дело: американский президент вынужден прислушиваться к союзникам. Так же – как и общение с Зеленским.

Дональд Трамп не хочет оставаться в полной изоляции.

Но, думаю, в окружении Трампа все равно доминирует ориентация на приоритетность отношений с Россией. При этом, из-за нынешней борьбы реализовать этот план становится все сложнее.

На фоне того, что Путин делает с Украиной, как американское общество на это реагирует, на фоне реакции СМИ, у Трампа не могут на 100 процентов реализовать пророссийский и антиукраинский сценарий.

По поводу разрыва Илона Маска с Дональдом Трампом, то он не выглядит хорошим для Украины.

Если Маск действительно собирается строить партию или платформу, то в идеологических спорах с Белым домом возможны разногласия во внешней политике. В частности – относительно Украины.

Потому что если какая-то поддержка Украине будет предоставляться, то Маск и другие могут критиковать это. Идеологически Маск ближе к фискальным консерваторам, для которых главным вопросом является сокращение бюджетного дефицита.

К выборам 2026 года Трамп идет с массой проблем. Нынешняя тарифная война, скорее всего, приведет к еще большему ускорению инфляции, которую пока еще удается держать под контролем.

И если ситуация будет такой – аналогия с Байденом будет очевидной.

Был дедушка Джо, а теперь – дедушка Дональд, но оба не могли взять под контроль инфляцию.

Больше объяснений Владимира Дубовика – в материале Трамп возобновляет помощь ВСУ, но надолго ли? Что влияет на политику США по Украине.