Президент Литви: агресивні наміри Росії – не риторика, а реальність

Президент Литви Гітанас Науседа у виступі перед дипломатами країни заявив про необхідність переконати союзників у тому, що агресивні наміри Росії – не риторика, а реальність.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Науседа, Литва "може пишатися своєю участю в недавньому саміті НАТО в Гаазі, де було підтверджено історичне зобов'язання Альянсу збільшити витрати на оборону до 5%".

Він пообіцяв, що Литва досягне цих показників вже наступного року.

"Ми повинні і надалі прагнути переконати наших союзників, особливо тих, що знаходяться на захід від нас або на південь, що агресивні наміри Росії – це не просто риторика, а реальність, і жодна європейська країна не може почуватися в безпеці, не будучи готовою", – сказав Науседа.

Тим часом президент Латвії Едгарс Рінкевичс не сумнівається, що в разі загрози країни Балтії отримають повну підтримку від союзників по НАТО.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно застеріг, що Китай може переконати Росію напасти на територію НАТО.