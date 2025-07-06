Рютте вважає, що Китай може нацькувати Росію на НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Китай може переконати Росію напасти на територію НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times, пише "Європейська правда".

На думку Рютте, якщо китайський лідер Сі Цзіньпін вирішить напасти на Тайвань – він спочатку зателефонує "своєму найближчому союзнику" очільнику Кремля Владіміру Путіну з проханням "відволікти увагу НАТО".

"Він скаже йому: "Слухай, я збираюся це зробити, і тобі потрібно зайняти їх в Європі, напавши на територію НАТО". Найімовірніше, саме так і буде", – зазначив генеральний секретар НАТО.

Він вважає, що для того, аби стримати їх, потрібно зробити дві речі.

"По-перше, НАТО має бути настільки сильним, що росіяни ніколи не наважаться на такий крок. По-друге, потрібно співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном, що активно просуває президент Трамп. Адже ми маємо тісні взаємозв’язки, співпрацюємо в оборонній промисловості та інноваціях між НАТО та Індо-Тихоокеанським регіоном", – додав він.

У червні колишній начальник Генштабу армії Великої Британії генерал Патрік Сандерс заявив, що високопосадовці британських збройних сил попереджають про небезпеку одночасного збройного конфлікту Заходу з Росією та Китаєм, якщо Велика Британія та країни НАТО не прискорять переозброєння.

Звернемо увагу, що комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.