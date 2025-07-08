Президент Латвії впевнений, що НАТО прийде на допомогу у разі загрози країнам Балтії

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс не сумнівається, що в разі загрози країни Балтії отримають повну підтримку від союзників по НАТО.

Про це він заявив на пресконференції зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром у Ризі, його цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Рінкевичс нагадав, що незабаром після 2014 року, коли РФ почала анексію Криму, в країнах Балтії з'явилися перші підрозділи НАТО. Ці підрозділи в Латвії, Литві та Естонії виросли з бойових груп до рівня бригад.

За його словами, сучасна війна – це не тільки класичне воєнне вторгнення, а й різні види гібридних атак.

Тому обговорюється, що 5-та стаття договору НАТО і оборонні плани, засновані на ній, повинні бути досить гнучкими, а верховному головнокомандувачу збройних сил НАТО на місці необхідно надати достатні повноваження і рівень відповідальності, зазначив латвійський президент.

Рінкевичс додав, що його занепокоєння пов'язане не з виконанням 5-ї статті НАТО, а з тим, як осмислено інвестувати в рішення, ухвалені на саміті в Гаазі – виділити на оборону 5% від ВВП.

"Ми добре розуміємо, що у нас мало часу, тому що російська військова промисловість розвивається набагато швидше. Європі потрібно "покрити" проблематичні сфери, які ми в цей момент, як члени НАТО і Європейського Союзу, не в змозі покрити", – додав він.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно застеріг, що Китай може переконати Росію напасти на територію НАТО.

Своєю чергою комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років.