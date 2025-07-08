Президент Литвы: агрессивные намерения России – не риторика, а реальность

Президент Литвы Гитанас Науседа в выступлении перед дипломатами страны заявил о необходимости убедить союзников в том, что агрессивные намерения России – не риторика, а реальность.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Науседа, Литва "может гордиться своим участием в недавнем саммите НАТО в Гааге, где было подтверждено историческое обязательство Альянса увеличить расходы на оборону до 5%".

Он пообещал, что Литва достигнет этих показателей уже в следующем году.

"Мы должны и в дальнейшем стремиться убедить наших союзников, особенно тех, которые находятся к западу от нас или на юге, что агрессивные намерения России – это не просто риторика, а реальность, и ни одна европейская страна не может чувствовать себя в безопасности, не будучи готовой", – сказал Науседа.

Между тем президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не сомневается, что в случае угрозы страны Балтии получат полную поддержку от союзников по НАТО.

Как известно, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно предупредил, что Китай может убедить Россию напасть на территорию НАТО.