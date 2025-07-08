Негода у Белграді: кілька людей постраждали, один має серйозні травми
Столицю Сербії у вівторок накрила гроза з градом, унаслідок якої постраждали кілька людей.
Про це рятувальна служба повідомила в коментарі балканській службі "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".
Незадовго до 14:00 в Белграді пролився град і пройшов сильний дощ. Через негоду в деяких районах зникло електропостачання, було повалено численні дерева, а деякі будинки залишилися без дахів.
Буря також знесла кілька наметів, які прихильники уряду встановили перед будівлею парламенту Сербії в центрі міста.
За інформацією управління надзвичайних ситуацій, кілька людей отримали легкі травми.
У белградському районі Палілула на будинок упало дерево, внаслідок чого легкі травми отримала 59-річна жінка. У Новому Белграді дві жінки 31 і 73 років постраждали в результаті обвалу металевого навісу.
Крім того, 46-річна жінка отримала травми, коли на неї впав предмет з даху в белградському районі Савський Венац.
А 25-річний чоловік отримав серйозні травми, коли під час шторму в белградському районі Сурчин обвалився дах. Постраждалого госпіталізували з травмами голови.
Напередодні ввечері сильний буревій на сході Словаччини завдав великих збитків у багатьох районах, у регіоні оголосили надзвичайну ситуацію.
Від негоди постраждав також схід Польщі та північ Італії.