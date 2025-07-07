На півночі Італії після грози семеро хлопців застрягли на острівці

Рятувальники на півночі Італії намагаються забрати сімох підлітків з острівця, де вони опинились відрізаними від світу після розливу річки внаслідок несподіваної грози.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Семеро хлопців з провінції Тревізо на півночі Італії звернулись по допомогу рятувальників, коли раптове підвищення рівня води річки Пʼяве та сильна течія завадили їм повернутися на берег.

На місце події прибули італійські карабінери та пожежники з двома рятувальними гелікоптерами. Вони намагаються забрати дітей з острівця за допомогою лебідки.

В Італії з понеділка триває негода, внаслідок якої в різних регіонах фіксують грози та зсуви.

У Венето оголосили "жовтий" і "помаранчевий" рівні небезпеку через грози, які триватимуть до ранку вівторка.

"Жовте" попередження також було оголошено у Фріулі-Венеція-Джулії через чергову хвилю негоди, яка очікується в найближчі години на всій території регіону – з грозами, дощами та сильним вітром.

Негода також уразила Угорщину, де навіть призупинив роботу столичний аеропорт.

Наприкінці червня сильні зливи у французькій Савої спричинили небачений десятиліттями розлив місцевих річок, внаслідок стихії загинула одна людина.