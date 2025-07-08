Непогода в Белграде: несколько человек пострадали, один получил серьезные травмы

Столицу Сербии во вторник накрыла гроза с градом, в результате которой пострадали несколько человек.

Об этом спасательная служба сообщила в комментарии балканской службе "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Незадолго до 14:00 в Белграде прошел град и сильный дождь. Из-за непогоды в некоторых районах пропало электроснабжение, были повалены многочисленные деревья, а некоторые дома остались без крыш.

Буря также снесла несколько палаток, которые сторонники правительства установили перед зданием парламента Сербии в центре города.

По информации управления чрезвычайных ситуаций, несколько человек получили легкие травмы.

В белградском районе Палилула на дом упало дерево, в результате чего легкие травмы получила 59-летняя женщина. В Новом Белграде две женщины 31 и 73 лет пострадали в результате обрушения металлического навеса.

Кроме того, 46-летняя женщина получила травмы, когда на нее упал предмет с крыши в белградском районе Савский Венац.

А 25-летний мужчина получил серьезные травмы, когда во время шторма в белградском районе Сурчин обрушилась крыша. Пострадавший госпитализирован с травмами головы.

Накануне вечером сильный ураган на востоке Словакии нанес большой ущерб во многих районах, в регионе объявили чрезвычайную ситуацию.

От непогоды пострадали также восток Польши и север Италии.