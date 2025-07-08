У Словаччині оголосили надзвичайну ситуацію через наслідки буревію, постраждала і Польща

Сильний буревій ввечері 7 липня на сході Словаччини завдав великих збитків у багатьох районах, у регіоні оголосили надзвичайну ситуацію; постраждав також схід Польщі.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

У низці районів на сході Словаччини оголосили надзвичайну ситуацію у зв’язку зі збитками, завданими потужним буревієм ввечері у понеділок.

Robo Hakl/aktuality.sk

В районі Кошице надзвичайну ситуацію оголосило місто Гелниця та ще шість прилеглих муніципалітетів, довкола Пряшева – 18.

У Гелниці на камери потрапив момент, як шквали вітру здули покрівлю багатоповерхівки. Це не єдиний такий випадок у місті, пошкоджені у тому числі дитсадки. Багато людей залишились без електропостачання.

❗️ 😱 Gelnica v Košickom kraji v tejto chvíli. Na mieste bola vyhlásená mimoriadna situácia. pic.twitter.com/RflNn0vEjj – Ing. Honza 🇨🇿👍🇺🇦👎 (@Honza4746) July 7, 2025

Місцева влада анонсувала збір коштів на допомогу постраждалим містянам. За попередніми оцінками, серйозно постраждало майно близько 400 людей.

Фото: Поліція Кошицького краю

TASR/Veronika Miháliková

Також вітер розтрощив місцеву пам’ятку – спеціальну дерев’яну будівлю для висушування лікарських трав.

Сильний вітер наробив шкоди також на південному сході Польщі, місцеві служби надзвичайних ситуацій здійснили біля 2 тисяч виїздів, інформує RMF24. Повідомляють про чотирьох постраждалих і понад 300 пошкоджених дахів.

Тим часом на півдні Франції борються з лісовою пожежею, що охопила понад 1500 гектарів. У Туреччині на тлі літньої спеки за останні 10 днів сталося понад 760 пожеж.