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У Словаччині оголосили надзвичайну ситуацію через наслідки буревію, постраждала і Польща

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Новини — Вівторок, 8 липня 2025, 10:56 — Марія Ємець

Сильний буревій ввечері 7 липня на сході Словаччини завдав великих збитків у багатьох районах, у регіоні оголосили надзвичайну ситуацію; постраждав також схід Польщі. 

Про це повідомляє Aktuality,  пише "Європейська правда". 

У низці районів на сході Словаччини оголосили надзвичайну ситуацію у зв’язку зі збитками, завданими потужним буревієм ввечері у понеділок. 

 
Robo Hakl/aktuality.sk

В районі Кошице надзвичайну ситуацію оголосило місто Гелниця та ще шість прилеглих муніципалітетів, довкола Пряшева – 18. 

У Гелниці на камери потрапив момент, як шквали вітру здули покрівлю багатоповерхівки. Це не єдиний такий випадок у місті, пошкоджені у тому числі дитсадки. Багато людей залишились без електропостачання. 

Місцева влада анонсувала збір коштів на допомогу постраждалим містянам. За попередніми оцінками, серйозно постраждало майно близько 400 людей.

 
Фото: Поліція Кошицького краю
 
TASR/Veronika Miháliková

Також вітер розтрощив місцеву пам’ятку – спеціальну дерев’яну будівлю для висушування лікарських трав.

Сильний вітер наробив шкоди також на південному сході Польщі, місцеві служби надзвичайних ситуацій здійснили біля 2 тисяч виїздів, інформує RMF24. Повідомляють про чотирьох постраждалих і понад 300 пошкоджених дахів. 

Тим часом на півдні Франції борються з лісовою пожежею, що охопила понад 1500 гектарів. У Туреччині на тлі літньої спеки за останні 10 днів сталося понад 760 пожеж. 

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Словаччина стихійні лиха
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